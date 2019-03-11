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Новости. Экономика
21:05, 11 Марта 2019
фото: РИА Новости / Нина Зотина

Комфортный доход для обслуживания ипотеки в России вырос до 71,7 тысячи рублей

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Размер рекомендованного семейного дохода в России для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита на 1 марта 2019 года достиг 71,7 тысячи рублей.

Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Показатель рекомендованного семейного дохода - это индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. Он фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам семьи. По расчетам НБКИ, относительно комфортным для заемщика является отношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (139,1 тыс. рублей), Московской области (103 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (87,7 тыс. рублей), Ленинградской области (84,8 тыс. рублей) и Республике Саха (Якутия) (83,8 тыс. рублей).

Наименьшее значение отмечено в Кировской (50,6 тыс. рублей) и Вологодской (51 тыс. рублей) областях, Алтайском крае (51 тыс. рублей), Курганской области (51,4 тыс. рублей), а также в Удмуртской Республике (51,8 тыс. рублей).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вернулся на уровень середины 2017 года. По его мнению, одной из причин роста показателя является увеличение среднего размера ипотечного кредита пропорционально снижению банками первоначального взноса по ипотеке. Так, доступ граждан к кредитным ресурсам несколько упростился, при этом выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним.

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