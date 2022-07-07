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Комитет Думы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России

Новости. Общество
22:00, 11 Июля 2022
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

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Соответствующие инициативы прорабатываются комитетом по информполитике, сообщил его глава Александр Хинштейн.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно к возрасту аудитории. Об этом заявил в понедельник глава комитета Александр Хинштейн, информирует ТАСС.

«Целиком поддерживаю позицию [спикера Госдумы] Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике», — написал он в своем Telegram-канале.

«Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах)», — добавил он. По его словам, также в комитете предлагают установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая в настоящее время касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Кроме того, парламентарии предлагают установить еще более жесткую ответственность за пропаганду педофилии, а также «запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения», отметил Хинштейн.

«В осеннюю сессию будем готовы провести открытое обсуждение. <…> Предварительно эти инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой», — отметил политик.

Ранее Володин заявил в своем Telegram-канале, что считает правильным ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России. 

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