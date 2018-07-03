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Новости. Культура
09:20, 03 Июля 2018

Комитет всемирного наследия высоко оценил качество реставрации Преображенской церкви

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Директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова и руководитель службы музея по управлению и развитию объекта Всемирного наследия Ольга Титова в составе российской делегации приняли участие в работе 42-ой сессии Комитета всемирного наследия, которая проходила в этом году в Бахрейне.

На сессии было рассмотрено состояние сохранности нескольких объектов всемирного культурного наследия (ОВН) в России: Историко-культурного комплекса Соловецких островов, Исторического центра Ярославля и Кижского погоста.

На сессии получили высокую оценку качество реставрации Преображенской церкви на острове Кижского погоста, усилия музея по доработке Плана управления ОВН и факт его утверждения. Кроме того, решением сессии согласованы разработанные музеем проекты развития входных зон на острове Кижи, включая новые объекты инфраструктуры приема посетителей, новое фондохранилище, реставрационные мастерские, служебное жилье. Разумеется, еще предстоит пройти большой путь от эскизов к конкретным проектам и их воплощению в жизнь, но музей, наконец, получил возможность развиваться и уверенность в том, что это развитие не нанесет вреда выдающейся универсальной ценности кижских памятников.

Сессии предшествовала многолетняя работа над Планом управления и предложениями по развитию заповедного острова, а также неоднократная доработка этих документов с учетом обсуждений на Координационном совете по управлению Кижским погостом, рекомендаций Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), специальных встреч и переговоров в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В дни сессии делегация музея встретилась также с представителями ИКОМОС и ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей) для обсуждения ближайших планов сотрудничества.

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