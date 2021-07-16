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«Комментарии носили оскорбительный характер»

Новости. Общество
16:37, 17 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Пресс-секретарь губернатора дала показания на гражданского активиста, обвиняемого в оскорблении подполковника ФСБ.

Мировой суд Петрозаводска продолжил 12 июля рассмотрение уголовного дела в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, обвиняемого в оскорблении представителя власти в социальной сети Facebook. На очередном судебном заседании выступили пострадавший по делу — следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников и пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк, которая была вызвана в суд в качестве свидетеля обвинения, и это сразу же придало процессу явно политическую окраску.

«Пользователь под ником Alex Ches регулярно комментировал почти каждый пост, — поведала суду пресс-секретарь главы Карелии. — Комментарии носили оскорбительный характер, но не содержали нецензурной брани, поэтому согласно правилам, установленным у нас в отношении комментаторов, он не банился, т. е. мы можем внести в черный список только тех комментаторов, которые выражаются нецензурно, либо призывают к межнациональной розни, либо к иным противоправным действиям. Alex Ches не писал подобного рода комментариев, но, тем не менее, они носили такой субъективный, негативный характер. Например, любая информация, которая публиковалась на моей странице, подвергалась с его стороны критике и подвергалась сомнению в формате таких выражений, что «хватит нам лапшу на уши вешать». При этом он прекрасно знал, что информация является официальной. Иногда он позволял себе некоторые оскорбительные вещи, ну, например, такие, как назвать главу Карелии «приставом», а главу города — «комсомолкой».  

Подробности читайте далее.

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