Коммунальный парк райцентра на севере Карелии пополнился новым экскаватором-погрузчиком

За счет бюджета Карелии администрация Кемского района приобрела экскаватор-погрузчик.

За счет бюджета власти Карелии приобрели экскаватор-погрузчик для нужд ЖДХ Кемского района.



Его будут использовать для выполнения работ на сетях водопровода и канализации.



«А новый фронтальный погрузчик – для уборки городских улиц, новой площади и для обслуживания дорог в микрорайоне Гайжево», - написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.



Также глава Карелии рассказал о покупке для Кеми новой водовозной машины.