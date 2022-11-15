Коммунальный парк райцентра на севере Карелии пополнился новым экскаватором-погрузчиком

За счет бюджета Карелии администрация Кемского района приобрела экскаватор-погрузчик.
За счет бюджета власти Карелии приобрели экскаватор-погрузчик для нужд ЖДХ Кемского района.
Его будут использовать для выполнения работ на сетях водопровода и канализации.
«А новый фронтальный погрузчик – для уборки городских улиц, новой площади и для обслуживания дорог в микрорайоне Гайжево», - написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
Также глава Карелии рассказал о покупке для Кеми новой водовозной машины.
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