Коммунальщики Петрозаводска борются с талой водой (ФОТО)

МКУ "Служба заказчика" продолжило работу по пропуску талых вод на территории города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Устранены залития и аварийные ситуации на сетях ливневой канализации на пересечении улиц Кирова и Германа Титова, на улице Чапаева (в районе дома № 2), на Нойбранденбургской улице (в районе дома №14 и дома №22), на улице Максима Горького, на Новосулажгорской улице (в районе железнодорожного переезда), на аллее Дружбы, в пешеходном тоннеле по улице Максима Горького, на улице Антикайнена (в районе дома №4) и на улице Древлянка (в районе дома №13).

Кроме того, Служба заказчика монтирует утраченные крышки люков и контролирует состояние выпусков ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

При выявлении замечаний в работе сетей ливневой канализации необходимо обращаться к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55 (круглосуточно). Также информацию о залитиях можно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051.

Ранее сообщалось, что лужа 20-летней давности перекрыла жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд.