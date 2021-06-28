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Коммунальщики предупредили жителей райцентра Карелии, что воды из колонки бесплатной не бывает

Новости. Общество
09:17, 29 Июня 2021
фото: © wikimapia.org/dasty

Организация, снабжающая водой жителей Сегежи, настаивает на заключении договоров с теми, кто пользуется уличными колонками.

В официальном паблике администрации Сегежского района ООО «ПКХ «Водоснабжение» разметило для местных жителей информацию о необходимости заключать договора водоснабжения.

«Люди не приходят заключать договор, считая, что такая услуга предоставляется им бесплатно, подключая к колонкам поливочные шланги, забивая в них палки, чтобы воды текло побольше. За 8 лет работы предприятия никто не пришел для заключения договора водоснабжения», — сетуют коммунальщики.

Тем не менее, за этот год в районе ДОКав Сегеже заменено 5 водоразборных колонок, устранено три аварии на системе холодного водоснабжения. Организация несет затраты на приготовление и транспортировку воды, на арендную плату, электроэнергию, заработную плату работников, однако квитанции за холодную воду, подаваемую из колонок выставлять некому, уточняют в «Водоснабжении».

«Холодная вода не может поставляться бесплатно! У общества отсутствует информация о потребителях данной услуги. В целях снабжения жителей Сегежи водой ООО ‚ПКХ ‚Водоснабжение‘ предлагает заключить договоры холодного водоснабжения», — говорится в сообщении коммунальщиков.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-29 09:41:49
Все эти расходы коммунальщики учитывают в тарифах. А потом пытаются и второй раз поживиться.
Изя
2021-06-29 09:32:22
кругом одни поборы и крохоборы :)
Гость
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