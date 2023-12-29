Коммунальщики продолжают устранять заморозку сетей водоснабжения в домах Петрозаводска

Работу регулярно контролируют специалисты комитета ЖКХ.

МУП «ПетроГИЦ» продолжает устранять заморозку сетей в многоквартирных домах, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.



Специалисты муниципального унитарного предприятия накануне восстановили водоснабжение более чем по десяти адресам.



Как отметили в источнике, в домах, где по различным причинам аварийные ситуации не были ликвидированы, разморозка сетей продолжится. Работу регулярно контролируют специалисты комитета ЖКХ.



Кроме того, для жителей домов, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием «ПетроГИЦ», работает горячая линия. Задавать свои вопросы, касающиеся устранения заморозок инженерных сетей, можно с 8.00 до 20.00 по телефонам: 8 921 017 5042, 8 921 017 5403.