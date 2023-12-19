Коммунальщики снова просят петрозаводских водителей убрать машины в преддверии ночной уборки

В ночь на 21 число в двух крупных районах карельской столицы будут убирать снег.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в ночь на четверг в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на следующих улицах:



- четная сторона улицы Древлянка;



- четная сторона улицы Ровио.



Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили в дорожной полиции.



Напомним, 14 числа с территории Кукковки принудительно эвакуировали семь таких автомашин.