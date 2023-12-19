Коммунальщики снова просят петрозаводских водителей убрать машины в преддверии ночной уборки

В ночь на 21 число в двух крупных районах карельской столицы будут убирать снег.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в ночь на четверг в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на следующих улицах:
- четная сторона улицы Древлянка;
- четная сторона улицы Ровио.
Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку, предупредили в дорожной полиции.
Напомним, 14 числа с территории Кукковки принудительно эвакуировали семь таких автомашин.
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