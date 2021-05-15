Коммунальщики убирают Петрозаводск от пыли и грязи

Власти Петрозаводска рассказали, как коммунальщики убирают улицы карельской столицы от весенней грязи.

В рамках муниципального контракта компания «ТехРент» убирает улицы и тротуары карельской столицы от весеннего смета. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Накануне коммунальщики работали на Древлянке, Кукковке и Голиковке.

В уборке было задействовано более двух десятков специализированных машин. Мобильные бригады вручную очищали остановочные комплексы, переходы и другие труднодоступные участки.

Пресс-центр мэрии сообщал, что сегодня подметально-уборочные машины должны работать на Кукковке, Ключевой и в Соломенном. На набережной Ла-Рошель предполагалось задействовать мобильные бригады.

Ранее сообщалось, что в Карелии участники экологической акции посадили 19 тысяч молодых сосен.