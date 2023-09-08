Коммунальщики вернули воду жителям Петрозаводска

Холодное водоснабжение восстановили в домах № 6, 8 и 10 по улице Мурманской и домах № 9, 10 и 12 по улице Бесовецкой, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Напомним , холодную воду отключили из-за плановых работ на сетях «ПКС — Водоканал».