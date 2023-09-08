Водовозка приедет в один районов Петрозаводска

Для жителей домов, которые остались в ночь на воскресенье без воды, организуют подвоз воды.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в 00.00 часов в Первомайском районе отключили холодную воду.

Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В результате без воды остались жители домов № 6, 8 и 10 по улице Мурманской, домов № 9, 10 и 12 по улице Бесовецкой.

Холодное водоснабжение отключили из-за плановых работ на сетях. Там работатают специалисты «ПКС — Водоканал».

О подвозе воды будет известно после 9.00 часов, сообщили в ЕДДС города.