Коммунальщиков Минобороны оштрафовали в Карелии за слабую работу по энергоэффективности

Представителей "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны России привлекли к ответственности за нарушения, связанные с невыполнением мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов.

По сообщению военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона, Управление, отвечающее за содержание ведомственных многоквартирных домов, обязано разрабатывать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информировать об этом жильцов. В первую очередь, это сказывается на снижении коммунальных платежей.

Между тем, как установлено проверкой военной прокуратуры, никаких мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в 2020 году в Карелии не проводилось. Планы коммунальщиков Минобороны не отвечают Перечню обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

По итогам проверки виновное должностное лицо было оштрафовано.