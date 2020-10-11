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Коммунальщиков Минобороны оштрафовали в Карелии за слабую работу по энергоэффективности

Новости. Общество
18:20, 12 Октября 2020
фото: © Алексей Владимиров/"Черника"
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Представителей "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны России привлекли к ответственности за нарушения, связанные с невыполнением мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов.

По сообщению военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона, Управление, отвечающее за содержание ведомственных многоквартирных домов, обязано разрабатывать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информировать об этом жильцов. В первую очередь, это сказывается на снижении коммунальных платежей.

Между тем, как установлено проверкой военной прокуратуры, никаких мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в 2020 году в Карелии не проводилось. Планы коммунальщиков Минобороны не отвечают Перечню обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

По итогам проверки виновное должностное лицо было оштрафовано.

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Комментарии

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кир
2020-10-12 18:36:00
Они толстые и работать не хотят.
Гость
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