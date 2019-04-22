Коммунисты Карелии приглашают отметить день рождения вождя революции

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Активисты карельского отделения КПРФ отметят 149-ю годовщину дня рождения В.И. Ленина возложением цветов к памятнику вождю революции в Петрозаводске.
В понедельник 22 апреля в 13.15 состоится возложение цветов в честь 149-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, советского политического и государственного деятеля, главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года в России.
Возложение цветов пройдет возле памятника В.И. Ленину на одноименной площади.
Коммунисты Карелии приглашают всех желающих принять участие в церемонии.
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