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Новости. Политика
15:10, 25 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Коммунисты Карелии встретят Первомай шествием и митингом

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Региональное отделение КПРФ пригласило горожан на первомайский митинг в Петрозаводске.

"Более 120 лет существует этот праздник, который договорились отмечать люди труда. Мы празднуем его в весенний день, когда природа освобождается от зимних оков и одевается в листву. В этом решении есть глубокий смысл. Ведь принимавшие его боролись именно за новый мир, за освобождение от угнетения. Первомай – это праздник тех, кто стремится к построению справедливого общества. Это - наш праздник. Мы встречаем его в колоннах демонстрантов, в трудовых коллективах, среди родных и друзей", - говорится в сообщении.

КПРФ приглашает всех на первомайскую демонстрацию и митинг. Сбор 1 мая в 12.00 на площади Ленина, шествие – в 12.30 до площади Кирова, где состоится митинг.

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