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Новости. Общество
11:26, 29 Апреля 2019
фото: https://vk.com/podslushanovpudozhe

Компании грозят крупные штрафы за мусор в Пудоже

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К оператору, вывозящему коммунальные отходы в Пудожском районе Карелии, будут применены штрафные санкции, заявляет "Автоспецтранс"

"Региональный оператор "Автоспецтранс" привлечет к ответственности ПМУП "Автоспецтранс" в Пудожском районе за ненадлежащее исполнение услуги по вывозу ТКО. Для решения вопроса по оперативному вывозу накопившегося на контейнерных площадках мусора рассматривается возможность привлечения спецтехники субподрядной организации. Сегодня в Пудоже на транспортировании ТКО работают два мусоровоза, еще одна машина занята на вывозе крупногабаритных отходов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что штраф составит 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Пудожа в соцсетях пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в городе, а также на крыс, которые "как собаки бегают".

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Комментарии

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кир
2019-04-29 11:48:44
Самая настоящая беда в России, когда простых людей, которых миллионы, не могут организовать на примитивный труд. Системный сбой и начальники не виноваты, т.к. нет механизма принуждения на хорошую работу. Выгонят и что? Такой же другой придет.
zanoza
2019-04-29 11:44:14
Разве можно решить проблему штрафами? На мой взгляд ,проблема в самом региональном операторе и в плохой организации вывоза и уборке мусора. В ряде районов отсутствуют оборудованные места для сбора отходов, недостаток спецтехники, не выстроены взаимоотношения с органами местного самоуправления в районах . Всё это приводит вот к таким результатам!
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