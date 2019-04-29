Компании грозят крупные штрафы за мусор в Пудоже

К оператору, вывозящему коммунальные отходы в Пудожском районе Карелии, будут применены штрафные санкции, заявляет "Автоспецтранс"

"Региональный оператор "Автоспецтранс" привлечет к ответственности ПМУП "Автоспецтранс" в Пудожском районе за ненадлежащее исполнение услуги по вывозу ТКО. Для решения вопроса по оперативному вывозу накопившегося на контейнерных площадках мусора рассматривается возможность привлечения спецтехники субподрядной организации. Сегодня в Пудоже на транспортировании ТКО работают два мусоровоза, еще одна машина занята на вывозе крупногабаритных отходов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что штраф составит 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Пудожа в соцсетях пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в городе, а также на крыс, которые "как собаки бегают".