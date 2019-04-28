ФОТОФАКТ: "Весь Пудож завален мусором, в этом году вообще жесть"

В Карелии жители районного центра жалуются на несовременный вывоз мусора.

В паблике "Подслушано в Пудоже" местные жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора в городе, а также на крыс, которые "как собаки бегают".

"Мусорная реформа во всей красе", пишут жители, сфотографировав переполненные мусором контейнеры.

"Весь город завален мусором. Из-за несвоевременного вывоза мусора страдают все. Толку, что вчера работники ЖКХ убирали возле этой помойки?! Собаки, вороны, ветер делают свое дело. Мимо не пройти. Рядом детский сад, все несёт туда. Сколько лет живу в Пудоже, такое наблюдаю последние лет пять. А в этом году вообще жесть. Крысы по строителям как собаки бегают".