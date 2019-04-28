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Новости. Общество
13:43, 28 Апреля 2019

ФОТОФАКТ: "Весь Пудож завален мусором, в этом году вообще жесть"

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В Карелии жители районного центра жалуются на несовременный вывоз мусора.

В паблике "Подслушано в Пудоже" местные жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора в городе, а также на крыс, которые "как собаки бегают".

"Мусорная реформа во всей красе", пишут жители, сфотографировав переполненные мусором контейнеры.

"Весь город завален мусором. Из-за несвоевременного вывоза мусора страдают все. Толку, что вчера работники ЖКХ убирали возле этой помойки?! Собаки, вороны, ветер делают свое дело. Мимо не пройти. Рядом детский сад, все несёт туда. Сколько лет живу в Пудоже, такое наблюдаю последние лет пять. А в этом году вообще жесть. Крысы по строителям как собаки бегают".

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Комментарии

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карел
2019-04-28 14:21:27
Закономерный итог деятельности управленца " пристава " Кузнецова .Мусорный коллапс с его помощью наступил . Карелия утонула в дерьме .
Копатыч
2019-04-28 13:54:28
Директора Автоспецтранса на мыло!
кир
2019-04-28 13:49:57
Люди достойны только той жизни, в которой они живут здесь и сейчас.
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