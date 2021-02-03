Компания братьев из Вологды вошла в Топ-3 мирового рейтинга издателей мобильных игр

По своим доходам компания уступила только китайским конкурентам.

По итогам 2020 года компания-разработчик мобильных приложений Playrix, имеющая российские корни, вошла в тройку издателей с самыми высокими доходами в мире. Как пишет РБК, Playrix удалось за год подняться с седьмого места на третье, сместив американскую Activision Blizzard, создателя шутера Call of Duty. Первое и второе места в этом рейтинге сохранили китайские Tencent и NetEase, которые занимают лидирующие позиции последние четыре года.



Как отмечает РБК, Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде. Они зарегистрировали компанию еще в 2004 году, будучи студентами Вологодского педагогического института. Сейчас головной офис Playrix находится в Ирландии. В прошлом году Bloomberg оценивал состояние Бухманов в 3,9 миллиарда рублей на каждого.