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Компания Сергея Пирожникова вышла в лидеры IT-индустрии

Новости. Общество
14:32, 11 Февраля 2021
фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова
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Основанное бывшим депутатом парламента Карелии Сергеем Пирожниковым онлайн-тревел агентство "Kupibilet.ru" вошло в ТОП-10 ежегодного рейтинга компаний по версии "Хабр Карьера".

Компания Сергея Пирожникова "Kupibilet.ru" оказалась среди лидеров IT-индустрии по итогам голосования пользователей сервиса "Хабр Карьера". Индекс организации за 2020 год составляет 4.8 баллов. Об этом информирует "DP.ru".

Сообщается, что ежегодно сотрудники оценивают компании, в которых они работают. В 2020 году голосование проходило по пятибалльной шкале и включало 12 критериев. "Хабр Карьера" строит рейтинг компаний автоматически среди всех организаций, которые имеют открытую оценку за прошедший год.

Сервис "Kupibilet.ru" создан для поиска авиабилетов по всему миру через сайт и мобильные приложения. Основателем этой компании является известный в Карелии предприниматель, бывший депутат Заксобрания республики Сергей Пирожников.

"Хабр Карьера" является популярным ресурсом, которым пользуются представители сферы IT.

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Комментарии

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Бумеранг
2021-02-11 16:14:40
Уж кого кого, а Сережу мы знаем, тот еще Остап Бендер. Решил из АОЭ раскрутить свой бренд, деньги наверное заканчиваются.
насмешница
2021-02-11 15:32:37
/сотрудники оценивают компании, в которых они работают.

Весьма специфическое лидерство, я бы так сказала.
кир
2021-02-11 15:09:33
Успешный и талантливый человек. А вы остались ни с чем. Только опусы строчить можете в рабочее время.
театральный критик
2021-02-11 15:08:17
Купибилетнапорнофильм :)
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