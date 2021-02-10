Компания Сергея Пирожникова вышла в лидеры IT-индустрии

Основанное бывшим депутатом парламента Карелии Сергеем Пирожниковым онлайн-тревел агентство "Kupibilet.ru" вошло в ТОП-10 ежегодного рейтинга компаний по версии "Хабр Карьера".

Компания Сергея Пирожникова "Kupibilet.ru" оказалась среди лидеров IT-индустрии по итогам голосования пользователей сервиса "Хабр Карьера". Индекс организации за 2020 год составляет 4.8 баллов. Об этом информирует "DP.ru".

Сообщается, что ежегодно сотрудники оценивают компании, в которых они работают. В 2020 году голосование проходило по пятибалльной шкале и включало 12 критериев. "Хабр Карьера" строит рейтинг компаний автоматически среди всех организаций, которые имеют открытую оценку за прошедший год.

Сервис "Kupibilet.ru" создан для поиска авиабилетов по всему миру через сайт и мобильные приложения. Основателем этой компании является известный в Карелии предприниматель, бывший депутат Заксобрания республики Сергей Пирожников.

"Хабр Карьера" является популярным ресурсом, которым пользуются представители сферы IT.