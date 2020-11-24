Компания "Энерго-Решение", специализирующаяся на энергоменеджменте, запустила цикл статей об оптимизации энергозатрат

На простых и понятных примерах мы рассказываем, каким образом можно снизить расходы на закуп электрической энергии.

Затраты на электроэнергию – важная составляющая себестоимости продукции предприятия, которая влияет на его конкурентоспособность на рынке. Большая часть владельцев бизнеса хоть раз задумывалась об энергосбережении, кто-то заменил освещение на светодиодные лампы, кто-то поменял оборудование. Но мало кто знает о других методах, с помощью которых реально сэкономить сотни тысяч рублей.

В статьях рассматриваются три основных направления в энергоменеджменте, с помощью которых можно снизить затраты:

1.Выбор оптимального тарифа на электрическую энергию вы можете прочитать здесь

2.Снижение потерь в сетях потребителя опубликовано здесь

3.Замена оборудования на более энергоэффективное – читайте далее.

Часть 3. Замена оборудования на более энергоэффективное

В настоящее время на рынке представлен большой выбор энергоэффективного оборудования в различных ценовых диапазонах.

С чего начать выбор?

В первую очередь, необходимо понять, а надо ли менять существующее оборудование на новое. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо подробно изучить структуру потребления электрической энергии на вашем объекте. Как мы говорили ранее, начинать необходимо с установки счетчика с почасовым учетом электрической энергии. С его помощью можно изучить, изменяется ли потребляемая мощность в зависимости от времени суток, существуют ли закономерности.

Далее необходимо изучить структуру потребления электрической энергии вашими электроприборами, чтобы понять, сколько электрической энергии и какую фактическую мощность потребляет каждый прибор.

Как это сделать?

Способ №1: с помощью токоизмерительных клещей.

1 шаг. Желательно в часы максимальной нагрузки замерить электрический ток на всех отходящих линиях после счетчика.

2 шаг. Внести данные в таблицу. Чем больше измерений, тем точнее будет результат.

3 шаг. Составить баланс потребления электрической энергии вашими электроприборами и определить те, у которых выше потребление.

Способ №2: с помощью дополнительных счетчиков электрической энергии – технический учет.

1 шаг. Установить счетчики на отходящие линии после основного расчетного счетчика.

2 шаг. Произвести мониторинг данных в личном кабинете в сети интернет поступающих со счетчиков.

3 шаг. Составить баланс потребления электрической энергии вашими электроприборами и определить те, у которых потребление выше.

С помощью данных способов можно изучать потери в ваших сетях, этот вопрос мы рассматривали в предыдущей статье.

После составления баланса потребления электроэнергии можно приступать к выбору более энергоэффективного оборудования. Как правило, оборудование отличается по потребляемой мощности. На основании полученных данных вы сможете рассчитать срок окупаемости нового оборудования и принять решение, надо ли менять оборудование на новое.

Каким образом использовать экономию от смены ценовых категорий и снижения потерь для замены оборудования на более энергоэффективное мы расскажем в следующей статье.

Если у вас есть бизнес и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Тариф на электрическую энергию можно выбрать один раз в год – в январе. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

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