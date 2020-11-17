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Как предприятиям сэкономить затраты на электроэнергию: часть 2

Новости. Экономика
09:00, 18 Ноября 2020
фото: © "Энерго-Решение"
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На прошлой неделе компания "Энерго-Решение", специализирующаяся на энергоменеджменте, запустила цикл статей об оптимизации энергозатрат.

На простом и понятном примере профессионалы рассказали о том, как при выборе оптимального тарифа на электрическую энергию можно сэкономить сотни тысяч рублей в месяц. Сегодня "Энерго-Решение" расскажет о втором способе снижения расходов на закуп электрической энергии без особых усилий.

Существует три основных направления в энергоменеджменте, с помощью которых можно снизить затраты:

1. Выбор оптимального тарифа на электрическую энергию.

2. Снижение потерь в сетях потребителя.

3. Замена оборудования на более энергоэффективное.

Часть 2. Снижение потерь в сетях потребителя

Давайте посмотрим, как снижение потерь в сетях потребителя поможет сэкономить организации на примере цеха камнеобработки. Цех подключен к трансформаторной подстанции мощностью 160кВА, трансформаторная подстанция принадлежит цеху.

Тариф на электрическую энергию в данной ситуации относится к уровню напряжения СН2.

Какие уровни напряжения применяются в тарифах на электрическую энергию:

• ВН – присоединение непосредственно к подстанции 110/10кВ по уровню напряжения 10кВ.

• СН1 - присоединение непосредственно к подстанции 35/10кВ по уровню напряжения 10кВ.

• СН2 – присоединение к линии 10кВ, принадлежащей сетевой компании, или непосредственно к трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

• НН – присоединение к линии 0,4кВ, принадлежащей сетевой компании. 

Тарифы за октябрь 2020 года за 1кВт*час, до 670кВт на примере АО "ТНС-Энерго. Карелия" с учетом НДС.

• ВН – 4,14 рублей за 1 кВт*час

• СН1 - 6,38 рублей за 1 кВт*час

• СН2 - 6,38 рублей за 1 кВт*час

• НН - 6,51 рублей за 1 кВт*час 

Как мы говорили ранее, счетчик электрической энергии установлен на "низкой" стороне трансформаторной подстанции на уровне напряжения 0,4кВ. Граница балансовой принадлежности установлена на линии 10 кВ, подходящей к трансформаторной подстанции. Линия 10кВ, отходящая от центра питания 110/10кВ, принадлежит сетевой компании.

Так как трансформаторная подстанция принадлежит потребителю, то между точкой учета электрической энергии и границей балансовой принадлежности (в трансформаторной подстанции) формируются потери. В нашем примере потери потребителя по сетевым документам составляют 3%. Соответственно, к объему потребленной электрической энергии, зафиксированной по счетчику, добавляется 3% ежемесячно. 

Как в таком случае можно сэкономить?

Цех камнеобработки может передать трансформаторную подстанцию сетевой компании: продать или сдать в аренду. Тогда граница балансовой принадлежности переместится в существующую точку учета на "низкой" стороне трансформаторной подстанции на уровне напряжения 0,4кВ.

Что это дополнительно даст потребителю:

1. Обслуживание трансформаторной подстанции будет заниматься сетевая компания.

2. Появится дополнительный доход от сдачи в аренду или продажи трансформаторной подстанции.

3. Снизятся затраты на закуп электрической энергии на 3%.

На сегодняшний день в Карелии действуют 9 сетевых компаний. Полный список вы можете найти здесь.

Кроме потерь в трансформаторной подстанции существуют потери в сетях 0,4кВ после расчетного счетчика. Потери бывают в длинных линиях электропередач, в местах соединения электрических проводов.

Выявить и снизить потери можно с помощью энергетического аудита и с помощью счетчиков электрической энергии с почасовым учетом электрической энергии и с передачей данных. Подробнее об этом вы узнаете в следующей статье.

Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. "Энерго-Решение" поможет снизить затраты на закуп электрической энергии, а также подберет оптимальный тариф на электрическую энергию. Тариф можно выбрать один раз в год – в январе. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

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По электронной почте: info@energo-solutions.ru

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