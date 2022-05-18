Компания «КСМ» открывает дополнительные вакансии со стартом строительства новых объектов в Петрозаводске и Карелии

В связи со стартом новых объектов компания КСМ открывает вакансии и приглашает на работу на объектах в Петрозаводске и по Карелии.

В связи со стартом новых объектов компания КСМ открывает вакансии и приглашает на работу на объектах в Петрозаводске и по Карелии.

АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» — крупнейшая строительная компания Республики Карелия. Более 55 лет компания работает на всех сегментах строительного рынка республики и за её пределами: возводит жилые дома, промышленные комплексы, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, участвует в реконструкции гидросооружений, прокладывает инженерные коммуникации, автомобильные и железные дороги.

Компания приглашает на работу:

— плотников

— электрогазосварщиков

— монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций

— стропальщиков

Кандидатам предлагается официальное оформление, социальный пакет, своевременные стабильные выплаты заработной платы. При работе вахтовым методом организованы комфортные условия проживания, проезд до объекта, питание.

Откликнуться и уточнить подробности можно по тел.: 8 (8142) 78-02-95 (на буднях с 08.30 до 16.45, кроме перерыва с 12.30 до 13.30).

Подробные условия по каждой вакансии можно прочитать в группе «КСМ» в Вконтакте.