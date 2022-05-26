Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки новой школы

Строительство школы на 1100 мест в Медвежьегорске началось в июле прошлого года.

В настоящее время основные работы на объекте — это непосредственно возведение здания школы. Здание монолитное, фасады выполнены из трёхслойных ж/б панелей. Этажность переменная — 3–4 этажа. Общая площадь здания — порядка 30 тыс. кв. м., что сопоставимо с площадью 4-х жилых домов.

На блоке А (площадью 36 на 66 м) завершен монтаж монолитных конструкций 3-го этажа. В этом блоке, помимо учебных классов, будут размещаться медицинский блок, библиотека и медиацентр (площадью более 600 кв. м.), актовый зал (площадью порядка 500 кв. м.), лазерный тир, кружковые помещения. В нём же находится входная зона, по проекту здесь будет размещён пункт охраны с системой контроля доступа.

На блоках Б (57 на 47 метров) и В (121 на 28 метров) проектом предусмотрены свайные фундаменты, в середине мая завершилось устройство буронабивных свай, их количество 394. Ведутся работы по устройству монолитных ростверков. В блоке Б расположится школьная столовая на 550 мест (площадью более 1000 кв. м.), 6 спортивных залов (в том числе, зал для детей с ограниченными возможностями здоровья, тренажёрный зал, зал для хореографии и зал для подвижных игр), кабинеты администрации и учебные классы. Блок В полностью отведён под учебные классы.

Вокруг школы предусмотрена большая благоустроенная территория со школьным стадионом, площадками для игры в волейбол и баскетбол, площадками для отдыха и активных игр.

Напомним, что новая школа рассчитана на 1100 учащихся, учиться в ней будут дети с 5 по 11 класс, 44 класса по 25 человек.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик — компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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