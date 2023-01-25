Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки школы в Медвежьегорске

О ходе строительства объекта в видеоролике рассказал руководитель проекта.

На площадку строители зашли в июле 2021 года. В настоящее время на блоке А (площадью 36 на 66 м) завершен монтаж монолитных конструкций всех 4-х этажей, возведены кровля и навесные стеновые панели, установлены окна и витражи, выполнены перегородки из газобетона. Строители продолжают работы по устройству системы вентиляции, системы отопления, слаботочных сетей, устанавливают электротехнические приборы. Завершается устройство теплотрассы, в ближайшее время блок А будет подключён к теплу, что позволит выполнять отделочные работы в полном объёме.

В блоке А, помимо учебных классов, будет размещаться входная зона, медицинский блок, лазерный тир, кружковые помещения, библиотека и медиа-центр, а также актовый зал.

На блоке Б (57 на 47 метров) завершён монтаж монолитных конструкций и монтаж навесных стеновых панелей. Выполняются кровельные работы, а также монтаж окон и витражей.

В этом блоке расположится школьная столовая на 550 мест, спортивные залы, кабинеты администрации и учебные классы.

На блоке В (121 на 28 метров) в течение недели завершится монтаж монолитных конструкций, а в течение месяца завершится и монтаж навесных стеновых панелей. Закрытие контура (монтаж окон и витражей) намечено на вторую половину марта.

Блок В полностью отведён под учебные классы.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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