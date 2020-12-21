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Компания "КСМ" поделилась новым видео своего объекта с высоты птичьего полёта

Новости. Экономика
08:45, 22 Декабря 2020
фото: © "КСМ"
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Построены и введены в эксплуатацию 26 домов, ещё несколько строятся или находятся на этапе проектирования.

На обширной территории общей площадью порядка 30 гектаров расположились сразу три жилых комплекса: "Гармония", "Уютный" и "Мелодия леса". При этом выглядит район единым целым.

От большинства новостроек Петрозаводска микрорайон отличает расположение в тихом, уютном месте, небольшая этажность - все дома микрорайона пятиэтажные, при этом некоторые оснащены лифтом, достаточно развитая инфраструктура, детский сад на 300 мест, новая школа на 1350 мест – её открытие запланировано на 2021 год, и, наконец, собственная обустроенная прогулочная зона – Новодревлянский сквер.

Подробная информация о жилых комплексах на сайте kcm-kvartira.ru

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