Компания «КСМ» поделилась таймлапсом строительства школы

До окончания строительства школы в Петрозаводске осталось 2 месяца.

На протяжении всего периода строительства подрядчик рассказывает, как обстоят дела на объекте.

Практически полностью готов к передаче заказчику блок Г (начальная школа). В блоке работает клининговая компания, убирает строительную пыль и приводит помещения блока в надлежащий для сдачи вид.

Аналогичная ситуация и с блоком Б (старшая и средняя школа). Отделочные работы там выполнены, в настоящее время завершается устройство наливных полов в холлах.

В блоке В (старшая и средняя школа) выполнена отделка кабинетов на 2 и 3 этажах, впереди большая работа по устройству наливных полов в холлах, а также в помещении библиотеки. Кроме того, в блоке ведутся пусконаладочные работы по вентиляционному оборудованию.

В блоке А (спортивные залы) отделочные работы продолжаются.

Все благоустроительные работы, а их объём значительный, запланированы на май и июнь. Будут выполнены детские площадки, ограждение территории, баскетбольная и волейбольная площадки и т.д.

Напомним, что новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии. В ней будут учиться 1350 школьников.

Подробнее о новой школе вы можете прочитать здесь