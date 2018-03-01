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Новости. Общество
12:20, 01 Марта 2018

Компания "КСМ" представила проект нового парка

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Проект, набравший наибольшее количество голосов жителей города, будет реализован в первую очередь.

Речь идёт о муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы".

"Общая площадь парков, скверов, зеленых насаждений в городе должна занимать больше половины его территории" - пишут в учебниках по градостроительству. Такая желанная для любого жителя формула крайне редко встречается в современных городах. И наш Петрозаводск, увы, не исключение. В наших руках сделать так, чтобы в главном городе республики появился новый, современный, благоустроенный сквер – Новодревлянский.

Ещё осенью прошлого года петрозаводчанам было предложено принять участие в создании концепции Новодревлянского сквера, с учётом высказанных пожеланий и был разработан эскизный проект. Новодревлянский сквер жители города видят, в первую очередь, как место неспешных прогулок по благоустроенной, но в то же время максимально природной территории. При этом не исключается наличие "физкультурных" объектов и детских площадок.

Что же будет представлять из себя Новодревлянский сквер? Дорожки для пеших прогулок и отдельные велосипедные дорожки, которые в зимний период можно превратить в лыжню. Спортивная площадка с тренажерами и три детских игровых комплекса, важно, что все игровые объекты инклюзивные – на площадках обязательно есть игровые элементы, которые подойдут малышам и подросткам, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. Две экологические тропы для разных возрастных групп, ведь к территории сквера примыкают школа и детский сад. Верёвочный парк и велодром, которыми смогут пользоваться и дети, и взрослые, а кроме того, специально организованная зона для выгула и дрессировки собак. И все это гармонично располагается в центре лесного массива.

Не лишним будет сказать, что дорожки сквера будут освещаться, поэтому совершать прогулки можно будет в любое время суток и при любой погоде. Порадуют гуляющих и открытые водные поверхности, для их создания планируется использовать существующие в этих местах естественные природные ручьи. Отметим ещё, что проект предусматривает обустройство площадки у отдельно растущей ели, она станет местом зимних гуляний в новогодние праздники.

По названию понятно, что располагаться он будет в жилом районе Древлянка, а если точнее, то в непосредственной близости от микрорайонов Древлянка №5,6,7. Застройщиком этих микрорайонов выступает строительная компания "КСМ", устройство сквера также будут осуществлять специалисты этой крупнейшей строительной компании республики. А значит нет никаких сомнений, что проект будет реализован.

Осталось сказать главное. Проект устройства Новодревлянского сквера представлен в рамках реализации Муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы". Для того, чтобы проект был воплощён в жизнь уже в этом году, нужно проголосовать за него 18 марта 2018 года с 08.00 часов до 20.00 часов на избирательных участках в день выборов Президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие жители города в возрасте от 14 лет. Номер проекта в бюллетене для голосования – 41.

Больше информации о проекте смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-01 14:04:03
Вот и хорошо. Пусть древлянские там радуются жизни и не шастают бесцельно по городу .
Os
2018-03-01 13:05:52
Лучше бы сохранили рукотворное озеро Лужа около Лососинского шоссе между Древлянкой-5 и Древлянкой-6. Там даже рыба есть. А то водных объектов в городе мало, вместо того, чтобы засыпать этот пруд и построить супермаркет можно было бы облагородить его и прилегающую территорию.
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