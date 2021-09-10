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Компания, лишившаяся права на застройку в «Каменном бору», подала в суд на власти Карелии

Новости. Общество
12:18, 14 Сентября 2021
фото: © паблик вконтакте "Парк "Каменный бор"/vk.com/parkkamennyibo

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Коммерческая фирма, которая из-за протестов населения не смогла построить физкультурно-оздоровительный центр в парке «Каменный бор» в Петрозаводске, подала в суд на власти Карелии для компенсации убытков.

О результатах разбирательства говорится в решении Арбитражного суда по иску ООО «ФОК «ОНЕГО» к Республике Карелия в лице Минфина и Минимущества и Петрозаводску в лице городской администрации.

Компания потребовала возместить ей убытки в размере 11,1 млн рублей.

«Истец, считая, что в период с 2009 года по май 2020 года органы государственной власти и местного самоуправления вводили его в заблуждение относительно возможности выдела земельного участка  в аренду без проведения торгов, при этом, истец понес материальные затраты, в том числе, связанные с оформлением земельных участков, разработкой проектной документации, внесением арендной платы, что явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд о взыскании убытков, связанных с произведенными финансовыми затратами на реализацию проекта «Строительство и эксплуатация  ФОК «ОНЕГО», — говорится в судебном решении.

Суд отказался удовлетворить иск компании, но это решение может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке в вышестоящих инстанциях.

В 2020 году, когда против рубок леса в «Каменном бору» проходили пикеты жителей Петрозаводска, глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что застройщик ФОК добровольно отказался от строительства.

«Правительство Карелии обратилось с ходатайством к застройщику добровольно отказаться от земли. Застройщик принял решение отказаться от участка и планов по его застройке», — говорил тогда губернатор.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-09-14 13:17:56
Намутили.
zanoza
2021-09-14 13:15:45
Странная компания, готовила проектную документацию на ФОК не имея при этом никакого права на землю. Ну а с арендной платой вообще лажа, причём с двух сторон! Надо подавать в суд на арендополучателя на предмет незаконного обогащения.
Кинокритик
2021-09-14 12:41:35
Протестуны в шоке :)
Гость
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