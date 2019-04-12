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Новости. Общество
11:54, 12 Апреля 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Компания по сбору птичьего пуха просит в аренду острова Белого моря

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ООО "Арктическая пуховая компания РУ-ИС" обратилось к властям Карелии с просьбой оказать содействие в заключении договора аренды островов Белого моря для сбора пуха гаги, который используется для наполнения одеял и других изделий.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике рассказала ведущий специалист по работе с инвесторами Корпорации развития РК Елена Иванова.
По ее словам, зарегистрированная в Кеми компания собирает пух гнездящейся на островах птицы гаги и наполняет им одеяла, которые идут на продажу.

"Они хотят выйти на рынок дальше – пух производить для пуховиков. И сейчас в министерстве природных ресурсов и экологии находится их предложение – им нужны в аренду эти острова для того, чтобы они могли собирать пух птиц в сроки, которые установит Минприроды. Сейчас на рассмотрении находится предложение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве с ними", - сообщила представитель Корпорации развития.

Что на данное просьбу ответил Минприроды, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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