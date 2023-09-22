Компания «Стройиндустрия КСМ» подвела итоги участия в национальном проекте «Производительность труда»

Для оптимизации на предприятии был выбран поток повышения производительности цеха металлоконструкций для изготовления железобетонных изделий.

В результате реализации мероприятий по устранению выявленных потерь производительность труда здесь увеличилась.

Предприятие ООО «Стройиндустрия КСМ» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» еще в 2019 году. По инициативе Главы Карелии республика была включена в число российских регионов, самостоятельно реализующих его мероприятия. Официально вступив в национальный проект в 2022 году, у Карелии появилась возможность получить адресную поддержку по повышению производительности труда на предприятиях c участием экспертов Федерального центра компетенций. ООО «Стройиндустрия КСМ» приступило к реализации проекта в марте текущего года. Такую поддержку также получили ООО «Стройтехника» и ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш».

Под руководством эксперта Федерального центра компетенций для оптимизации на предприятии «Стройиндустрия КСМ» был выбран поток повышения производительности цеха металлоконструкций для изготовления железобетонных изделий. Проведена диагностика, выявлены проблемы и предложены решения. Сформированная на предприятии команда проекта прошла обучение инструментам бережливого производства, в том числе на площадке «Фабрики процессов», созданной в республике в прошлом году.

В результате реализации мероприятий по устранению выявленных потерь производительность труда на выбранном потоке увеличилась на 18%, время протекания процесса сократилось на 12%, объемы незавершенного производства снижены на 25%. В итоге экономический эффект от проекта составил 9,4 млн рублей.

- Внедрение «бережливого» производства - это непрерывный процесс, поэтому предприятие планирует и дальше развивать это направление на других производственных потоках, - отметил первый заместитель Министра экономического развития республики Александр Ломако.

Напомним, национальный проект «Производительность труда», утвержденный Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

В Карелии к национальному проекту присоединились 17 предприятий. 221 работник прошел бесплатное обучение инструментам повышения производительности труда, кроме того, более 150 человек - инструментам бережливого производства на «Фабрике процессов».

Присоединиться к нацпроекту могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) с годовой выручкой не менее 400 млн рублей и долей иностранного капитала не более 50%. Предприятия, ставшие участниками нацпроекта, могут пройти бесплатное обучение инструментам бережливого производства на созданной в республике учебной производственной площадке «Фабрика процессов.

С подробной информацией о национальном проекте «Производительность труда» можно ознакомиться на платформе , а также получить ее в Минэкономразвития Республики Карелия по телефону: (8142) 559-801 (доб. 313, 371), адресэлектронной почты: vikhareva@economy.gov10.ru, kubinets@economy. gov10.ru.