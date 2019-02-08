Крупная компания в Карелии задолжала своим работникам более 6 млн рублей

Новости по теме
Загрузка...
В компании "Энегоремонт" выявлена крупная задолженность по заработной плате, сообщили в Госинспекции труда Карелии.
В ходе проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Республике Карелия в отношении ООО "Энергоремонт", была выявлена крупная задолженность по выплате заработной платы 238 работникам в размере 6,2 млн рублей.
По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
06.02.2019, 11:12
01.02.2019, 19:10
06.02.2019, 14:45
07.02.2019, 06:40
Аналитика
Сегодня 14:56
Обществоведение
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
Сегодня 13:04
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
Чтиво
Сегодня 14:08
Без политики
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
Медиа
Сегодня 10:43
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии