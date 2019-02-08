Крупная компания в Карелии задолжала своим работникам более 6 млн рублей

В компании "Энегоремонт" выявлена крупная задолженность по заработной плате, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

В ходе проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Республике Карелия в отношении ООО "Энергоремонт", была выявлена крупная задолженность по выплате заработной платы 238 работникам в размере 6,2 млн рублей.

По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.