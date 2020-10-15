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Компания "ВАД" подвела итоги масштабного ремонта дорог в 2020 году

Новости. Общество
09:36, 16 Октября 2020
фото: © СУ АО ВАД по Республике Карелия
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Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.

АО "ВАД" специализируется на выполнении всего комплекса  работ по проектированию, строительству и ремонту автомобильных трасс.

Заместитель генерального директора компании Андрей Антощенко рассказал "Столице на Онего" о том, как компания реализует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"У нас очень большая программа по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это, в первую очередь, автомобильные дороги "Шуйская – Гирвас" и "Олонец – Питкяранта – Леппясилта" – по нацпроекту из серьезных объектов, реализованных в течение двух лет на территориальных дорогах, я бы выделил именно эти. И сейчас в стадии реализации еще находится "Кончезеро – Березовка – Кола". Также работаем на федеральных дорогах. В этом году приступили к строительству, в принципе, уже последнего отрезка дороги Сортавалы А-215, 445-469 км. Также нашим управлением реализовано строительство одной из частей обходов Мурманска с большой транспортной развязкой. По ремонту дорог порядка 100 километров на федеральных трассах проведено в этом году.  Также закончен большой проект в районе Сегежи по капитальным ремонтам. Там было четыре этапа, все этапы введены в этом году в эксплуатацию", - рассказал Андрей Антощенко.

Полный текст интервью читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-10-16 09:51:13
Очевидный перерасход средств зао В-АД! Зачем такие невероятные обочины сравнимые по ширине с самим дорожным полотном? Газоны в лесу? Десятки километров железных отбойников? Сколько можно было бы новых километров дорог построить на эти деньги!
однозначно
2020-10-16 10:04:02
David, тебя забыли спросить, умник
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