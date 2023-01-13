Беспрецедентное предложение в честь 75-летия компании: продажа недвижимости комплектом в уникальном доме жилого комплекса «Каскад».

В марте строительная компания «Век» отмечает 75 лет со дня образования. И в честь этого события для своих клиентов компания сформировала комплекты из 1,2,3-комнатных квартир в сочетании с кладовыми, из 4-комнатных — с машино-местом, в уникальном доме жилого комплекса «Каскад» под строительным номером 12.

Акция уже началась!

Все квартиры, предлагаемые к продаже, отвечают самым высоким и притязательным требованиям. Красивые, удобные, современные, безопасные. А в наборе с кладовой или машино-местом — ещё и выгодные!

Торопитесь, количество комплектов, реализуемых по этой акции, ограничено!

Ваших звонков ждут менеджеры отдела продаж по телефону: 33-00-43.

Посмотреть все квартиры: https://vek-kvartira.ru/novostroyki.php#data-domoplan-open

Реклама | ЖК «Каскад» | Застройщик: АО «СЗ „Строительная компания ‚Век‘ | ИНН: 1001010821