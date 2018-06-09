Кому жаловаться на дорогой бензин в Карелии

Общероссийский народный фронт запускает "горячую линию" для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо.

В Петрозаводске сообщить о завышении цен можно по телефону: 8 (8142) 59-57-94. Также сообщения принимаются по электронной почте: post@onf.ru или 10region@onf.ru. Кроме того, автолюбители могут заполнить онлайн-анкету и также сообщить о росте цен на топливо.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".