Кому жаловаться на дорогой бензин в Карелии

По теме
Загрузка...
Общероссийский народный фронт запускает "горячую линию" для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо.
В Петрозаводске сообщить о завышении цен можно по телефону: 8 (8142) 59-57-94. Также сообщения принимаются по электронной почте: post@onf.ru или 10region@onf.ru. Кроме того, автолюбители могут заполнить онлайн-анкету и также сообщить о росте цен на топливо.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 14:41
05.06.2018, 19:40
04.06.2018, 14:07
08.06.2018, 11:28
Аналитика
08.06.2018 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
08.06.2018 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
Новое
Сегодня 14:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии