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Новости. Общество
08:20, 19 Ноября 2018
фото: https://vk.com/a_chepik

Кондопогу включили в проект агломерации Петрозаводска, заявил Чепик

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Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик посетил Кондопожский район.

Как написал Чепик в соцсети "Вконтакте" по итогам визита, в этом году из дорожного фонда на ремонт дорог были выделены 24 миллиона рублей. В следующем году запланирован масштабный ремонт основных магистралей города, знаковых городских мест, благоустройство улиц.

"Для этого предусмотрено 150 миллионов рублей – это удалось сделать благодаря включению Кондопоги в проект агломерации Петрозаводска", - написал Чепик.

При содействии развитию основного градообразующего предприятия, считает он, необходимо развивать дополнительные производства, расширять производственную линейку. Работаем с инвесторами - четверо уже реализуют свои проекты. Два предприятия сегодня удалось посетить. Рыбоперерабатывающее производство – здесь полным ходом идет строительство, до конца года каркас здания будет возведен. На заводе КЛЭЗ-Астар начинается строительство первого этапа цеха переработки древесины.

Думаю, что появление в Кондопоге федерального учреждения – училища Олимпийского резерва – вдохнет в город новую жизнь. Сюда приедут новые люди, и наша задача сделать так, чтобы им захотелось здесь жить, работать и преумножать славу Кондопоги.

"Сейчас многих кондопожан волнует вопрос размещения музыкального отделения Детской школы искусств, которое располагается на Советов,19. Здание было продано бывшим собственником ОАО "Кондопога" летом этого года, срок аренды помещений детским учреждением истекает в феврале будущего года. Дал поручение главе администрации района провести детальный анализ эффективности использования всех муниципальных помещений. На основании полученных данных решим этот важный социальный вопрос", - отметил Александр Чепик.

Он добавил, что Кондопожский район – это не только Кондопога. Позитивные изменения уже почувствовали жители Кончезера: в этом году по программе "Комфортная городская среда" стадион поселка обзавелся новыми тренажерами – в воскресный день спортивные снаряды были атакованы представителями молодого поколения. В Кончезере будем решать вопрос уличного освещения, написал чиновник.

В планах Правительства продолжение газификации Марциальных Вод и Спасской Губы, ремонт дороги до Спасской Губы, завершение строительства котельной в Марциальных Водах. Следующий год станет знаковым для поселения – здесь пройдет всероссийский форум санаторно-курортного лечения.

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Комментарии

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NIK
2018-11-19 10:44:52
....значит капец Кондопоге , разворуют и угробят все , что осталось .
deep
2018-11-19 09:44:26
Про улицы и дороги лучше не в рублях, а в км. , понятнее будет. А к ЦБК и КЛЭЗу каким боком? Хозяева то у них другие! ЦБК распродаёт социалку, и как Карелия регулирует процесс? Дом искусств продали летом, а поручение разобраться только сейчас! А с 2-этажным бюджетным домом Чепик обещал разобраться ещё ГОД назад. Где результат? Короче: слова, слова, слова.
zanoza
2018-11-19 09:38:37
Красивое слово агломерация и только! По сути Кондопога и Кондопожский район в полном упадке. После того как развалилось градообразующее предприятие ОАО "Кондопога", район стал неперспективным.Сейчас в лихорадочном темпе начинают что-то предпринимать и только потому,что в следующем году здесь пройдет всероссийский форум санаторно-курортного лечения. Вот такая агломерация :)
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