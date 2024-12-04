Кондопожские чирлидерши стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований

Состязания в Санкт-Петербурге собрали более четырех тысяч участников со всей страны.

Кондопожские школьницы завоевали призовое место на всероссийских соревнованиях, сообщили в паблике администрации Кондопожского района.

С 28 ноября по 2 декабря в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по чир-спорту «Чирмания», которые собрали более 4 000 участников со всей России, а также представителей Казахстана и Беларуси.

От Кондопожского района принимали участие в соревнованиях в составе команды «Нейтрино»:

— Журавлёва Александра, Исакова Екатерина и Решетникова Любовь, ученицы школы № 2;

— Колмачева Ксения, ученица школы № 1;

— Полозова Ксения, ученица школы № 3.

Девушки стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований в дисциплине «чирлидинг стант» в возрастной категории «юниоры, юниорки».