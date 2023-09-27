Конец эпохи: консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закрылось в свой 100-летний юбилей

«До свидания», а не «прощайте» сказали сотрудники консульства городу на Неве.

В Санкт-Петербурге после 100 лет работы закрывается консульство Финляндии. Генконсул республики Саннамаариа Ванамо поблагодарила петербуржцев, живущих в городе финнов и всех партнеров на Северо-Западе, отметив, что будет с теплотой вспоминать встречи с ними.

«Как отметил президент Финляндской Республики Саули Нийнистё, закрытие Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге означает конец одной эпохи», — написали в официальном паблике консульства.

В паблике также вспомнили о совместных культурных проектах, таких, как, например, возрождение финского театра в Санкт-Петербурге. За время работы была проделана серьезная работа, выдано более миллиона виз, открыты подразделения в Петрозаводске и в Мурманске.

«Со зданий Генерального консульства и резиденции генерального консула спущены флаги и сняты гербы. Всё же многим мы хотим сказать «до свидания», а не «прощайте». Наше Посольство в Москве продолжит нашу работу», — отметили в паблике.

Напомним, Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге полностью прекращает работу 1 октября 2023 года — согласие на его деятельность было отозвано летом.