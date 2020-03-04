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Конференция "Женщина и бизнес" прошла в Петрозаводске в преддверии праздника 8 марта

Новости. Общество
11:15, 05 Марта 2020
фото: © Корпорации развития РК
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В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес", посвящённая вопросам развития и поддержки женского предпринимательства в Карелии.

В рамках конференции были организованы деловая игра и мастер-классы, тренинги по профессиональной грамотности и семинары, посвящённые поддержке организаций малого и среднего бизнеса. Представительницы прекрасной половины бизнес-сообщества смогли получить новые знания, обменятся опытом, познакомиться с передовыми направлениями предпринимательской деятельности.

"Женское предпринимательство является одним из новых факторов роста экономики региона. На сегодняшний день карельские предпринимательницы представлены не только в торговле и сфере услуг, традиционных для женщин, но и в агропромышленном комплексе, строительстве и высокотехнологичных отраслях. В наших интересах открыть как можно более широкий простор развитию женского бизнеса, поэтому мы стараемся разрабатывать новые эффективные меры государственной поддержки для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности", – такими словами открыл конференцию и.о. министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

"Для женщин-предпринимателей предусмотрены специальные программы. Одна из них – это кредитный продукт, который предоставляет Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии. На сегодняшний день ставка по кредиту составляет 4%", – рассказала генеральный директор АО "Корпорация развития РК" Марина Кувшинова.

Специфика государственной поддержки женского предпринимательства заключается в том, что содействие получают отдельные его направления. Например, социальное предпринимательство. Женщин в этой сфере задействовано очень много. Создать благоприятные условия для развития социального предпринимательства призван Центр инноваций в социальной сфере Корпорации развития Карелии.

"Мы предлагаем представителям регионального бизнеса целый комплекс услуг. В Корпорацию можно обратиться с любым вопросом – и предпринимателям, и тем, кто только планирует открыть своё дело", – сказала руководитель Корпорации.

По мнению участниц конференции, главная причина, по которой женский бизнес отличается от мужского, заключается в необходимости совмещать работу с рождением и воспитанием детей. Женское предпринимательство нуждается в отдельной программе государственной поддержки.

"Я бы хотела, чтобы эта конференция называлась не "Женщина и бизнес", а "Женское предпринимательство". Чтобы государство определило женское предпринимательство в отдельный вид деятельности, как это произошло, например, с социальным предпринимательством", – обозначила свою позицию на конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнётова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-03-05 12:15:43
Настоящие коммерсы на такое говно не ходят!
Саныч
2020-03-05 11:21:45
И 2 мужика на сцене. Очень красноречиво.
Гость
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