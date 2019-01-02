Конфискованные у коррупционеров деньги начали зачислять в Пенсионный фонд России

С 1 января 2019 года вступили в действие поправки в законодательство, которые расширяют источники финансирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно принятому Госдумой в конце сентября 2018 года закону, в фонд будут направлены конфискованные средства, полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений. Речь идет о конфискованных средствах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также о средствах, полученных от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 годах - 1,8 млрд рублей.

До вступления закона в силу бюджет ПФР формировался, в частности, за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств ПФР, сообщает "Интерфакс".