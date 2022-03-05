Конфликт развернулся вокруг ларька с шаурмой в Петрозаводске

Уже более полугода петрозаводское ГорПО не может добиться сноса торгового павильона «Шаурма».

Павильон незаконно установлен в противопожарном разрыве между зданием ТК «Центральный» и жилым домом № 26 по проспекту Ленина.

Эта история началась в сентябре прошлого года. Именно тогда, по информации председателя Совета Петрозаводского ГорПО Бориса Махренского, между зданием принадлежащего потребительскому обществу ТК «Центральный» и многоквартирным жилым домом № 26 по проспекту Ленина, неожиданно, буквально ночью, появился торговый павильон «Шаурма».

Но дело не в самом факте работы этой торговой точки. А в том, что павильон установлен с грубейшими нарушениями обязательных требований пожарной безопасности.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».