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Коня с ослом арестовали на пять суток за вымогательство

Новости. Общество
19:30, 28 Мая 2021
фото: © РИА Новости/ria.ru

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги.

Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу, пишут РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.

В итоге их доставили в отделение полиции.

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