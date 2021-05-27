Коня с ослом арестовали на пять суток за вымогательство

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги.

Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу, пишут РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.

В итоге их доставили в отделение полиции.