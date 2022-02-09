Конкурс инициатив по проведению благотворительных спортивных мероприятий стартовал в Карелии

Победители получат до 50 тысяч рублей для поддержки спортивных инициатив.

Как сообщили в Минспорта Карелии, начался прием заявок на I Конкурс поддержки инициатив по проведению благотворительных спортивных мероприятий в Карелии. Его проводит Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница» совместно с Фондом «Карьяла», в рамках программы поддержки любительского спорта в сельской местности и малых городах Карелии и реализации проекта «Спорт-село» при поддержке Гранта Главы республики.

Победители — от 4 до 6 участников — получат до 50 тысяч рублей на реализацию благотворительных спортивных инициатив.

Ранее по программе «Спорт — село» в поселке Пряжа была проложена освещенная лыжная трасса, в поселке Ковера Олонецкого района созданы условия для занятий скандинавской ходьбой, в Ведлозере — хоккейная площадка, с детьми занимаются вольной борьбой.

В 2022 году в рамках Программы «Спорт-село» будут поддержаны 6 спортивных инициатив: в Эссойле отремонтируют хоккейную коробку, в Муезерском будет закуплено оборудование для спортивного ориентирования, в Олонце откроется «Спортивная гостиная» и будет проведен спортивный праздник, в Ведлозере появится освещенная лыжная трасса, в Новой Вилге– уличная спортивная раздевалка, а в Найстенъярви построят новые борта на площадке для игры в футбол хоккей.