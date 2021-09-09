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Конкурс на поступление в ПетрГУ составил более 7 человек на место

Новости. Общество
12:00, 15 Сентября 2021
фото: © ПетрГУ

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Конкурс среди абитуриентов ПетрГУ на очную форму обучения на бюджетной основе в 2021 году составил 7,2 человека на место.

Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Воронин на расширенном заседании Совета ректоров высших учебных заведений Карелии.

По его словам, в ходе приемной кампании в ПетрГУ поступило почти 11 тысяч заявлений.

«Всего принято на первый курс почти две тысячи человек. В целом, мы отмечаем растущий интерес к поступлению в университет. Хороший конкурс это демонстрирует», — сказал Воронин.

В 2021 году был организован прием студентов по 75 направлениям бакалавриата и специалитета и по 28 программам магистратуры.

В ПетрГУ поступили абитуриенты из 45 регионов России и граждане других стран мира.

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Комментарии

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David.
2021-09-15 12:51:39
Одни изображают юниверситет, вторые-стьюдентов. :)
Гость
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