Конкурс на поступление в ПетрГУ составил более 7 человек на место

Конкурс среди абитуриентов ПетрГУ на очную форму обучения на бюджетной основе в 2021 году составил 7,2 человека на место.

Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Воронин на расширенном заседании Совета ректоров высших учебных заведений Карелии.

По его словам, в ходе приемной кампании в ПетрГУ поступило почти 11 тысяч заявлений.

«Всего принято на первый курс почти две тысячи человек. В целом, мы отмечаем растущий интерес к поступлению в университет. Хороший конкурс это демонстрирует», — сказал Воронин.

В 2021 году был организован прием студентов по 75 направлениям бакалавриата и специалитета и по 28 программам магистратуры.

В ПетрГУ поступили абитуриенты из 45 регионов России и граждане других стран мира.