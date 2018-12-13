В Карелии объявили конкурс на должность председателя районного суда

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакантной должности председателя Пряжинского районного суда.

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанную вакантную должность до 19 декабря с понедельника по четверг в рабочее время по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Карелии, аппарат Квалификационной коллегии судей республики.

Заявления и документы, поступившие после 19 декабря, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.