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Конкурс "Педагог года-2020" показал, кто лучший гуру в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 20 Марта 2020
фото: © fotolia.com
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В карельской столице завершился конкурс профессионального мастерства в четырех номинациях "Учитель года", "Воспитатель года", "Специалист в области воспитания", "Специалист в области сопровождения", сообщили в администрации Петрозаводска.

С 10 по 20 марта 2020 года в муниципальных образовательных организациях Петрозаводска проводились испытания в рамках XXI городского конкурса профессионального мастерства 2020", который в этом году проходил под эгидой знаменательных дат: 100-летия Республики Карелия и 75-летия Великой Победы.

Участие в нем приняли 44 педагога из 35 образовательных организаций.

За две недели было проведено 23 конкурсных урока, 17 занятий, 44 мастер-класса, педагоги поделились опытом своей работы, представили разнообразный методический материал.

Организационный комитет конкурса подвел итоги работы жюри по результатам всех конкурсных испытаний. Произведен суммарный подсчет баллов, полученных финалистами на всех этапах конкурса: от самопрезентации до разработки образовательного проекта. Завершение этой работы позволяет огласить список победителей и лауреатов по номинациям городского конкурса "Педагог года-2020".

Результаты городского конкурса "Педагог года-2020"

Номинация "Учитель года"
Победитель:
Григорий Валерьевич Сузи, учитель истории, Гимназия №17

Лауреат 2 степени:
Мария Игоревна Никитина, учитель истории и обществознания, Средняя школа № 38

Лауреат 3 степени:
Олеся Николаевна Целобенок, учитель начальных классов, Средняя школа № 46.

Номинация "Воспитатель года"
Победитель:
Наталья Леонидовна Михайлова, музыкальный руководитель, Центр развития образования - детский сад № 71

Лауреат 2 степени:
Владислава Алексеевна Льдинина, воспитатель, Детский сад №11

Лауреат 3 степени:
Лидия Владимировна Нестерова, воспитатель Детский сад № 120

Номинация "Специалист в области воспитания"
Победитель:
Светлана Фёдоровна Семёнова, педагог дополнительного образования, Петровский Дворец

Лауреат 2 степени:
Екатерина Алексеевна Черепанова, педагог-организатор, Средняя школа №14

Номинация "Специалист в области сопровождения"
Победитель:
Елена Александровна Щеглова, учитель-логопед, Средняя школа №14

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