Консул Финляндии в Петрозаводске подарил учебники школьникам в поселке Карелии

Йоханнес Пуукки побывал на уроке финского языка в Чалнинской школе.

Консул Финляндии в Петрозаводске Йоханнес Пуукки посетил общеобразовательную школу в поселке Чална и передал учителю финского языка учебные материалы по финскому языку. Из 444 учреждения примерно 70 изучают финский язык. Об этом сообщили в паблике консульства.

Консул посетил урок финского языка, на котором пообщался со старшеклассниками, рассказал им о себе, принял участие в обсуждении темы "Карелия" и услышал исполнение песни "Долго будет Карелия сниться" на финском.

Ранее сообщалось, Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля.