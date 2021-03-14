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Консул Финляндии в Петрозаводске подарил учебники школьникам в поселке Карелии

Новости. Общество
18:40, 15 Марта 2021
фото: © Консульство Финляндии в Петрозаводске
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Йоханнес Пуукки побывал на уроке финского языка в Чалнинской школе.

Консул Финляндии в Петрозаводске Йоханнес Пуукки посетил общеобразовательную школу в поселке Чална и передал учителю финского языка учебные материалы по финскому языку. Из 444 учреждения примерно 70 изучают финский язык. Об этом сообщили в паблике консульства.

Консул посетил урок финского языка, на котором пообщался со старшеклассниками, рассказал им о себе, принял участие в обсуждении темы "Карелия" и услышал исполнение песни "Долго будет Карелия сниться" на финском.

Ранее сообщалось, Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля.

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Комментарии

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кир
2021-03-15 19:05:44
Искал там дух канадских иммигрантов. Они потом в Австралию уехали или вернулись обратно в Америку, кто халяву здесь не получил.
Гость
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