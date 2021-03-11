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Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля

Новости. Общество
07:00, 12 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну по причине продолжающейся эпидемии коронавируса.

Как сообщает Служба новостей Yle, ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней границы Финляндии. В Суоми запрещен въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-12 10:00:51
Как же они боятся... :)
Off
2021-03-12 09:54:44
Портянки не читают сводки умерших в РК. Каждый день по три человека..
ромео
2021-03-12 09:36:48
где их распиаренная медицина? Нету, да и не было. Одно очковтирательство.

театральный критик
2021-03-12 09:15:01
Хваленая западная демократия во всей красе. Теперь у них своя северная корея имеется :)
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