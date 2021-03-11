Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля

Руководство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну по причине продолжающейся эпидемии коронавируса.

Как сообщает Служба новостей Yle, ограничения касаются как внутренних границ, так и внешней границы Финляндии. В Суоми запрещен въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии.

Финские власти напоминают, что попасть в страну можно будет только при наличии очень веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда в страну.

Правительство также призывает граждан без особой нужды не выезжать заграницу.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.