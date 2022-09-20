Контейнерные площадки из композитных блоков пропишут в Правилах благоустройства Петрозаводска

В частности, в новой редакции документа площадка закрытого типа должна быть изготовлена из материалов, «высокоустойчивых к влиянию атмосферных воздействий».

В Петросовете обсудили изменения в правила установки контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Участники встречи говорили о ряде изменений в Правила благоустройства столицы Карелии. Например, это новые требования к установке контейнерных площадок.



«Ранее в Правилах благоустройства города были четко закреплены критерии материалов, из которых должны выполняться контейнерные площадки ТКО закрытого типа. Согласно документу, крыша и стены конструкций должны быть выполнены из металлопрофиля. Однако на сегодняшний день площадки изготавливаются из более современных и прочных материалов — композитных и пенобетонных блоков», — пояснил на встрече начальник управления городского хозяйства Василий Осминин.



В связи с этим администрация Петрозаводска подготовила поправки в Правила благоустройства. В новой редакции документа контейнерная площадка закрытого типа должна быть «изготовлена из материалов, высокоустойчивых к влиянию атмосферных воздействий, конструкция площадки должна обеспечивать достаточный доступ для очистки контейнеров и исключать попадание мусора за ее пределы», говорится в пресс-релизе Петросовета.



Члены рабочей группы решили поддержать предложенные изменения. В дальнейшем проект вынесут на публичные слушания с участием горожан.