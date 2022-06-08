Контейнерные площадки, изготовленные заключенными, устанавливают в центре Петрозаводска

Новые контейнерные площадки закрытого типа появятся на улицах Антикайнена, Гоголя и Максима Горького

УФСИН России по Карелии продолжает установку новых контейнерных площадок закрытого типа. Работы ведутся в центре Петрозаводска. Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчик уже залили бетонные основания на улицах Антикайнена, 8, Гоголя, 40 и Максима Горького, 20А. Именно здесь в этом году появятся первые конструкции из древесно-полимерных композитных панелей.

Всего же по городу до конца ноября смонтируют 50 новых объектов. Подрядчику предстоит разместить павильоны в Центре, в Сулажгоре, на Голиковке, Перевалке, Ключевой, Древлянке, Кукковке, Зареке, в Октябрьском и Первомайском районах. Сами конструкции полностью готовы. Монтажные работы проводятся после подготовки городских участков, используемых для сбора ТКО.

НВ мэрии напомнили, за 2020 и 2021 годы на общественных территориях Петрозаводска установили более 50 новых каменных контейнерных площадок и павильонов из ДПК-панелей.