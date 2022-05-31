Контейнеры для сбора одежды нуждающимся появились у храма в Петрозаводске

Православный священник Константин Савандер рассказал, как в столице Карелии проходит сбор вещей для нуждающихся.

Чистые вещи, которые могут пригодиться людям в сложной жизненной ситуации, можно принести к храму на Ключевой в Петрозаводске. Об этом сообщил в соцсети Константин Савандер. У храма установлены контейнеры для сбора вещей.

«Теперь у храма на Ключевой социальный центр разместил контейнеры для сбора одежды неимущим. Просят приносить постиранную чистую сухую одежду, желательно упакованную в пакеты», — заявил Савандер.

Ранее православный священник Константин Савандер дал советы, как защитить себя от духовного зла.